Infrastrutture: Rfi, a Carimate eliminazione passaggio a livello di via Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eliminazione del passaggio a livello di via Roma nel comune di Carimate - linea ferroviaria Milano – Chiasso, sostituito da nuova viabilità. È quanto stabilito nella convenzione sottoscritta oggi a Milano da Regione Lombardia, Comune di Carimate, Provincia di Como e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il passaggio a livello sarà sostituito da una nuova strada lunga 450 metri che collegherà via Dei Giovi se via del Seveso, scavalcando i binari e il vicino fiume Seveso. Sarà costituita da due corsie (una per senso di marcia) di 3,25 metri ciascuna, fiancheggiata da entrambi i lati da banchine di 1 metro. Un percorso ciclo – pedonale protetto, largo 2,5 metri, si svilupperà per la sua intera lunghezza della strada. L'avvio dei lavori è previsto ad ottobre 2020, l'ultimazione ad aprile 2022. L'investimento complessivo sarà di 6,4 milioni di euro: 3,8 di RFI, 2,1 di Regione Lombardia e 0,5 del Comune di Carimate.(com)