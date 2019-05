Guida autonoma: Torino entra nel consorzio 5gaa, accordo firmato a Berlino

- Rispondere alle esigenze di mobilità connessa della società attraverso la cooperazione tra l'industria automobilistica e quella delle telecomunicazioni attraverso l'evoluzione, la sperimentazione e la promozione di soluzioni di comunicazione cellulare, il supporto alla standardizzazione e l'accelerazione della disponibilità commerciale e della penetrazione del mercato globale, sono gli obiettivi dell’Associazione a cui la Città di Torino è entrata ufficialmente a far parte. Grazie alla collaborazione con Intel, che ha supportato il Comune, la Città di Torino è la prima pubblica amministrazione ad entrare nel partenariato, a seguito della firma del MoU che è avvenuta questo pomeriggio durante l’annual meeting di Berlino. La decisione rappresenta un altro importante segnale di come la Città di Torino ricopra un ruolo di leadership sui temi di innovazione non solo a livello nazionale, ma anche su scala internazionale. La 5GAA vuole testare, sviluppare e promuovere soluzioni di comunicazione dei veicoli con l’infrastruttura tecnologica, perseguendo obiettivi in pieno accordo con le finalità dell’Amministrazione del capoluogo piemontese che ha reso nell’ultimo anno la città un laboratorio di testing per la guida autonoma e connessa in ambito urbano e per l’innovazione di frontiera. (segue) (Rpi)