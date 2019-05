Guida autonoma: Torino entra nel consorzio 5gaa, accordo firmato a Berlino (2)

- Con questa premessa la Città di Torino supporterà l’organizzazione rafforzando la collaborazione tra industria e settore pubblico, promuovendo il dialogo e la collaborazione tra questi soggetti per valorizzare e rafforzare l’ecosistema; così da favorire uno sviluppo proficuo dell’innovazione nelle aree di mobilità e trasporto, attirando così nuove imprese sul territorio. La volontà è quella di posizionare Torino nelle mappe dell’innovazione dei partner 5GAA, mettendo a disposizione il know how del territorio e il supporto della politica Torino City Lab per lo sviluppo di innovazione nelle aree di mobilità e telecomunicazioni, con focus sul 5G. “Torino si pone come Partner dell’Innovazione e delle imprese che vogliono sviluppare e testare sul nostro territorio. Stiamo creando una rete che andrà a supportare il nostro ecosistema e porterà know how e lavoro per il territorio. Stiamo sviluppando le nostre conoscenze per essere traino di innovazione a livello non solo nazionale, ma anche internazionale” – ha spiegato l’assessora all’Innovazione Paola Pisano. (segue) (Rpi)