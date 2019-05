Guida autonoma: Torino entra nel consorzio 5gaa, accordo firmato a Berlino (3)

- "Quando la Città di Torino ci ha presentato il progetto Smart Road, abbiamo aderito con interesse" - ha commentato Dario Sabella, senior manager, Next Generation & Standards, Intel - "Così, li abbiamo invitati ad aderire a 5GAA perché queste attività di sperimentazione in ambiente urbano possono essere un grande vantaggio per mostrare l'implementazione pratica delle tecnologie 5G e MEC per i casi d'uso automobilistico. Sono fiducioso che questa collaborazione produrrà presto risultati che potrebbero ispirare anche altre città e operatori stradali". La 5G Automotive Association (5GAA) è un'associazione globale con oltre 110 aziende associate dell'industria automobilistica e dell'ICT. Insieme, si impegnano a guidare la definizione e l'adozione del futuro ecosistema della mobilità. L'associazione beneficia di una base associativa diversificata, sia in termini di diffusione geografica che di competenze. 5GAA accoglie partner impegnati nell'industria automobilistica, nell'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) o, più in generale, nell'ecosistema e nella catena del valore per i sistemi di trasporto veicolare e stradale, tra cui università, enti di ricerca, associazioni e autorità pubbliche, nonché aziende industriali di ogni dimensione. (Rpi)