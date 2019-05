Rifiuti: Ama, rinnovato accordo con facoltà Architettura della Sapienza per collaborazione didattico-scientifica

- E’ stato rinnovato questa mattina dall’amministratore unico di Ama Massimo Bagatti e dalla preside della facoltà di Architettura dell’università “Sapienza” Anna Maria Giovenale l’accordo quadro che promuove e disciplina la collaborazione didattico-scientifica tra i due enti. Secondo quanto reso noto da Ama, "la convenzione, già attiva per quattro anni e confermata per il quadriennio 2019/2022, si pone l’obiettivo di proseguire lo scambio reciproco di competenze sia in ambito formativo che nello sviluppo di programmi di ricerca su temi inerenti l’ambiente e la gestione dei rifiuti. Continua quindi - si legge in una nota - la collaborazione tra Ama e facoltà di Architettura nella promozione di attività didattiche volte a facilitare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la specializzazione professionale, il perfezionamento e l’aggiornamento dei laureati. Le attività svolte nel primo quadriennio di attività hanno permesso di accrescere, attraverso workshop, e tirocini, le conoscenze e la sensibilità degli studenti sulle tematiche della corretta gestione dei rifiuti e del riuso. In particolare - spiega Ama - è stato istituito un laboratorio di laurea su 'Isole ecologiche e Centri di riuso-progettazione sostenibile'. Attraverso questo workshop gli studenti sono stati impegnati nel lavoro di progettazione di un Centro di raccolta per i rifiuti ingombranti, elettronici e 'particolari' e - conclude la nota - di un centro di riuso complementare alle strutture Ama già esistenti in via della Bufalotta, via Laurentina e via dell’Ateneo Salesiano". (Com)