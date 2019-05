Costa d'Avorio: scontri inter-comunitari nel centro, arrestate 18 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciotto persone sono state arrestate in relazione agli scontri inter-comunitari che la scorsa settimana hanno provocato 11 morti, 108 feriti e 300 sfollati a Beoumi, nel centro della Costa d'Avorio. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il procuratore generale, Braman Koné, precisando che le persone fermate appartengono alle due fazioni che si sono scontrate, e che un'inchiesta è in corso per accertare le loro responsabilità. Il pubblico ministero ha smorzato le voci che circolano nel paese sull'uso di armi da guerra durante gli scontri, affermando che "nella fase attuale dell'inchiesta risulta che le armi utilizzate sono state esclusivamente fucili da caccia tradizionali". Il procuratore ha poi fatto appello a mantenere la calma, affermando che la giustizia perseguirà con severità "chi diffonde odio", anche se si trattasse di "politici o leader politici che incitano un'etnia o l'altra all'odio nei loro discorsi".(Res)