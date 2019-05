Appalti: Santillo (M5s), intesa Mit-GdF basilare "prequel" dello Sblocca cantieri

- Agostino Santillo, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavori pubblici in Senato, dichiara in una nota che "il protocollo d'intesa firmato dal ministro Toninelli e dal comandante generale della Guardia di Finanza Toschi è un tassello importante in tema di legalità a pochi giorni dal 'disco verde' del decreto Sblocca cantieri sul quale stiamo lavorando in Senato. Un 'prequel' decisivo", aggiunge il parlamentare, "perché naturalmente vogliamo che la regolarità resti comunque il pilastro imprescindibile dei contratti pubblici, anche dopo le semplificazioni burocratiche che approveremo con il decreto legge che dovrà facilitare l'avvio di lavori pubblici lungo tutto lo Stivale. La possibilità di improntare attività ispettive congiunte per fare verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle materie prime utilizzate e sulla conformità rispetto alle regole di sicurezza dei prodotti", conclude Santillo, "rappresenta uno step cruciale per migliorare la qualità dei controlli. Lo Sblocca cantieri è un decreto che vuole dare una 'scossa' positiva alla nostra economia, e non sta scritto da nessuna parte che non possa andare di pari passo con la legalità".(Com)