Roma: domani la campagna di sensibilizzazione "Una vita da social" della Polizia postale

- Domani 24 maggio dalle 9 alle ore 13 a Roma in Piazzale del Giardino Zoologico, farà tappa "Una vita da social", la campagna educativa itinerante della Polizia postale sui temi dei social network. Nell'occasione sarà diffusa la ricerca condotta da Skuola.net per conto di Polizia di Stato che evidenzia come i ragazzi tra i 13 e i 18 anni avrebbero scambiato almeno una volta immagini intime con il partner via chat o social (sexting). Tra questi, il 15% avrebbe subìto la condivisione con terzi, senza consenso, di questo materiale. Il motivo più frequente, riportato dalle vittime, sarebbe per "scherzo" (49%). Numerosi, secondo le previsioni della Polizia, i ragazzi delle scuole romane che parteciperanno all'evento. (Ren)