Sanità: Giornata nazionale del sollievo, le iniziative in Piemonte

- Si terrà domenica la 18esima “Giornata nazionale del sollievo” il cui programma è stato presentato questa mattina a Roma. Anche quest’anno, in occasione della Giornata, è stato attribuito il riconoscimento “Gerbera d’oro” 2019, un premio che la Conferenza delle Regioni e la Fondazione Ghirotti, attribuiscono ad una struttura sanitaria o ad un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) che si sia distinto nell'affrancamento dal dolore inutile, alleviando la sofferenza non solo attraverso le terapie più avanzate, ma anche con il sostegno psicologico e la capacità di rapportarsi umanamente. Il premio nazionale se lo è aggiudicato il Policlinico Gemelli di Roma. Il Piemonte quest’anno ha partecipato con il progetto presentato dall’Asl TO3 “Cure palliative ambulatoriali in area montana”. La Fondazione Gigi Ghirotti onlus è dedicata alla memoria del giornalista de “La Stampa” che seppe descrivere la propria malattia raccontandone le varie fasi: il prossimo anno ricorrerà il 100esimo anniversario dalla nascita del cronista nato a Vicenza il 10 dicembre 1920. (segue) (Ren)