Sanità: Giornata nazionale del sollievo, le iniziative in Piemonte (3)

- La rete regionale di Terapia del dolore si basa sul modello organizzativo delle reti cliniche integrate, con l’individuazione di centri hub, concentrati in un numero ristretto di strutture ospedaliere, nelle quali viene fornita assistenza ai pazienti con maggior complessità clinica, e di centri spoke, nei quali sono erogate le terapie di minor complessità. Della rete sono parte integrante i centri di cure primarie ed i medici di medicina generale ai quali per primi spetta il compito di indirizzare correttamente il paziente verso il Centro più adatto. L’assetto prevede 3 hub sul territorio, identificati nelle Aziende ospedaliere, sedi di Dea di II° livello: Città della salute e della scienza di Torino, Ospedale Maggiore della Carità di Novara e Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. All’Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico di Candiolo è riconosciuto il ruolo di centro mono-specialistico per la terapia del dolore oncologico. La rete di terapia del dolore ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone adulte affette da dolore, riducendone il grado di disabilità e favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo. (segue) (Ren)