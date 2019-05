Sanità: Giornata nazionale del sollievo, le iniziative in Piemonte (4)

- La Rete di cure palliative è operativa, in Piemonte, sin dal 2000: nel 2010, con la promulgazione della legge 38, è stata aggiornata e adeguata. Ad oggi sarebbero operativi 17 hospice, in tutte le province (7 a Torino e città metropolitana, 3 in provincia di Cuneo, 2 in provincia di Alessandria, 1 ciascuno nelle province di Asti, Biella, Vercelli, Novara e Vco). L’hospice accoglie i pazienti affetti da patologie degenerative, che non possono essere seguiti al proprio domicilio, per i quali la terapia attiva non è più appropriata, con lo scopo di prendersi cura anche del paziente inguaribile. Attualmente la copertura sarebbe di 200 posti letto per un fabbisogno stimato di 260 posti letto. La Regione ha formalizzato sin dal 2010 ed aggiornato nel 2014 la rete di cure palliative e di terapia del dolore per il paziente in età evolutiva, con l’individuazione di percorsi specifici per i piccoli pazienti e per i loro familiari e la realizzazione di un hospice pediatrico nel presidio Regina Margherita di Torino. Nel 2016 è stata approvata la delibera che disciplina l’erogazione dei cannabinoidi ai pazienti affetti da dolore cronico e degenerativo. (Ren)