Grecia: Corte suprema accoglie appello per revisione decisione su licenza a terrorista Koufodinas

- La Corte suprema della Grecia ha accettato l'appello contro la sentenza del tribunale di Volos di non concedere la richiesta di licenza presentata da Dimitris Koufodinas, terrorista che ha scontato diverse condanne all'ergastolo per l’omicidio di più funzionari greci e stranieri nel paese. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Ekathimerini”, il giudice della Corte Suprema, Xeni Dimtiriou, ha proposto di rivedere la decisione del tribunale di Volos, sostenendo che anche a condannati che scontano più ergastoli può essere concessa la licenza, purché abbiano scontato parta della pena in carcere. L’istanza tornerà, dunque, nuovamente al tribunale di Volos, dove un altro giudice deciderà se approvare o meno la richiesta di licenza. (segue) (Gra)