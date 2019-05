Grecia: Corte suprema accoglie appello per revisione decisione su licenza a terrorista Koufodinas (2)

- Koufodinas, membro del gruppo 17 novembre, si trova attualmente in carcere per gli omicidi commessi fra gli anni ‘70 e i primi 2000. Il leader del gruppo di estrema sinistra sta attualmente scontando una condanna a undici ergastoli in una struttura definita “non di massima sicurezza”. Koufodinas ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sentenza dei giudici locali che rigettava la sua richiesta per una licenza. Nei giorni scorsi dei sostenitori dell’ex terrorista hanno effettuato delle proteste nel centro di Atene in solidarietà con il detenuto. Ultima in ordine di tempo, una di fronte alla sede del Parlamento di Atene dove gli anarchici hanno lanciato fumogeni e versato vernice rossa contro il Palazzo. (segue) (Gra)