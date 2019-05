Grecia: Corte suprema accoglie appello per revisione decisione su licenza a terrorista Koufodinas (3)

- Il partito greco di opposizione Nuova democrazia (Nd) ha espresso il proprio forte disaccordo rispetto alla decisione del procuratore della Corte suprema ellenica di presentare appello contro la sentenza dei giudici di non concedere una nuova licenza a Koufodinas. “Nessuna democrazia degna di questo nome si fa ricattare dai terroristi o dai loro ammiratori”, ha affermato Nd in una nota. Il partito di opposizione ha promesso di ripristinare il regime carcerario di massima sicurezza per i terroristi, che il governo di Syriza ha in precedenza abolito. (Gra)