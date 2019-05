Roma: Baglio-Palumbo (Pd), a tutela lavoratori mense scolastiche chiesta commissione trasparenza e intervento prefetto

- "Oggi in Campidoglio abbiamo partecipato alla manifestazione di protesta dei lavoratori delle mense scolastiche, al fianco di tantissime donne ogni giorno impegnate nella preparazione dei pasti dei bambini di Roma". Così in una nota congiunta i consiglieri capitolini del Pd Valeria Baglio e Marco Palumbo. "Da oltre due anni- si legge nella nota - il bando per l'aggiudicazione del servizio delle mense scolastiche è in attesa di essere aggiudicato. Per altro il servizio ha valenza fino al 2020. Ci chiediamo come sia possibile per le società che si aggiudicheranno la gara, ammortizzare l'attività in un solo anno. La situazione che si è venuta a creare è a forte rischio occupazionale per tutti gli addetti alle mense. Nel bando è infatti inserita una clausola sociale vincolata alla sola organizzazione delle aziende e non all'assorbimento di tutto il personale ad oggi impiegato. Ancora più a rischio - aggiungono i consiglieri - sono le cuoche dei nidi del personale multiservizi che, in assenza di qualifica specifica, non rientrano nel personale disponibile. A non rientrare nelle clausole di salvaguardia ci sono anche 330 lavoratori delle scuole autogestite che con questo bando passeranno alla gestione diretta. La confusione sulla vicenda è totale anche sulla qualità del servizio per i bambini. Infatti, nonostante il bando prevedeva maggiore qualità e l'ampliamento dei pasti con prodotti biologici, il prezzo medio cui verrà aggiudicato il servizio sarà di circa quattro euro inferiore rispetto all'attuale, benché nel capitolato siano contemplati anche i nidi che hanno un costo medio più elevato di scuole materne ed elementari". Secondo i consiglieri dem "lascia fortemente perplessi anche l'ipotesi che ad aggiudicarsi più lotti possa essere una stessa società che abbia partecipato in diversi raggruppamenti temporanei d'impresa, visto che nella gara era previsto al massimo un lotto a gestore. Infine mentre la legge 146 non prevede il servizio mensa come un servizio pubblico essenziale, nel bando viene riportato come tale e 'dulcis in fundo', quindi , non è garantito il diritto di sciopero e di assemblea. Su quanto sta accadendo - concludono - abbiamo chiesto una commissione trasparenza, inoltreremo una interrogazione urgente alla sindaca e presenteremo una mozione e una richiesta di intervento del Prefetto a tutela dei lavoratori e di un servizio essenziale per le bambine e i bambini di Roma". (Com)