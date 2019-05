Camera: le soluzioni a crisi Unione europea nel convegno organizzato da Centro studi Machiavelli

- Si è svolto, oggi, a Roma, nella sala conferenze di palazzo Theodoli-Bianchelli, alla Camera dei deputati, il convegno "Ue, identità e crescita. Come cambiare l'Europa", organizzato dal Centro di studi politici e strategici Machiavelli. Al centro dell'incontro, in vista delle elezioni Europee di domenica prossima, 26 maggio, le possibili soluzioni alla crisi di fiducia che ha investito l'Unione europea, alla luce anche del cosiddetto Brexit, tra il moltiplicarsi di voci che vorrebbero riformare l'Ue, in un senso o nell'altro. Sono intervenuti l'ambasciatore della Romania, George Gabriel Bologan, quello dell'Ungheria, Adam Zoltan Kovacs, il presidente di "Iniziativa Centro-Europea", il deputato della Lega Marco Maggioni, ed il professor Adolfo Morganti, di "Identità europea". Ad introdurre e moderare i lavori Daniele Scalea, presidente del Centro di studi politici e strategici Machiavelli. (Rin)