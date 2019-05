Egitto: Banca centrale mantiene invariati tassi d’interesse per depositi e prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d’Egitto (Cbe) ha mantenuto invariati al 15,75 per cento i tassi d’interesse per i depositi e al 16,75 per cento per i prestiti. Lo riferisce il quotidiano locale “Youm 7”. Lo scorso febbraio la commissione per le politiche monetarie dell’istituto aveva abbassato il tasso d’interesse per i depositi al 15,75 per cento dai precedenti 16,75 punti e i tassi d’interesse sui prestiti dal 17,75 al 16,75 per cento. Dopo aver abbandonato una rigida politica di controllo monetario nel novembre del 2016, la Cbe ha aumentato di 700 punti i tassi d’interesse, provocando un forte calo nel valore della sterlina egiziano e lasciando aumentare l’inflazione al ritmo più alto degli ultimi 30 anni. La sterlina egiziana ha ricominciato a guadagnare valore nei confronti del dollaro. (Cae)