Siria: nuovi raid aerei russi sulla provincia di Hama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa prevede l'instaurazione di un regime di cessate il fuoco e l'allontanamento dei gruppi radicali dell'area. L’accordo fatica tuttavia a tenere. In più occasioni Mosca ha denunciato la radicata presenza nella “zona demilitarizzata” del gruppo jihadista Tahrir al Sham, ex Fronte al Nusra. A partire dallo scorso 25 aprile, le forze governative siriane – con la copertura aerea della Russia – hanno avviato un’offensiva nella provincia di Idlib che ha provocato finora almeno 167 civili. La scorsa settimana la Turchia è intervenuta diplomaticamente per cercare di fermare l’offensiva, temendo una nuova ondata di profughi alle proprie porte. Nella provincia risiedono circa 1,5 milioni di persone, metà delle quali sfollati provenienti da altre zone del paese. (Res)