Rifiuti: Pelonzi-Baglio (Pd), dopo tre anni Roma più sporca e Ama al collasso. Sostegno a mobilitazione lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul ciclo dei rifiuti la giunta Raggi ha sprecato tre anni per cambiare manager ed assessori. Oggi Roma è più sporca, l'Ama è a rischio fallimento e il ciclo dei rifiuti è più disastrato che mai. Da tre mesi siamo senza assessore all'ambiente, l'Ama senza guida non ha ancora approvato i bilanci 2017 e 2018. La politica industriale della società e la qualità del servizio ai cittadini è sempre più scadente. Nell'esprimere tutta la nostra solidarietà ai lavoratori confermiamo il nostro sostegno alle organizzazioni sindacali che hanno annunciato in queste ore una nuova mobilitazione dei dipendenti ". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera Valeria Baglio. (Com)