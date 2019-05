Malawi: elezioni generali, presidente Mutharika passa in testa con il 40 per cento dei voti

- Con il 75 per cento dei voti scrutinati, il presidente del Malawi Peter Mutharika appare in testa nei risultati provvisori delle elezioni generali tenute martedì scorso, 21 maggio. Lo ha riferito oggi la Commissione elettorale, precisando che secondo gli ultimi dati disponibili il capo dello Stato ha ottenuto il 40,4 per cento dei voti, contro il 35,3 per cento del suo principale avversario, il leader di opposizione Lazarus Chakwera, ed il 18,3 per cento del vicepresidente Saulos Chilima. Il bilancio, ancora provvisorio, ribalta quello annunciato all'inizio della giornata, quando con il 35,67 per cento dei voti scrutinati l'oppositore Chakwera risultava in vantaggio con il 37,6 per cento, precedendo di un soffio il capo dello Stato in carica Peter Mutharika, secondo con il 37 per cento. Le elezioni del 21 maggio sono le prime elezioni in cui è stato impiegato un sistema elettronico per lo scrutinio delle schede elettorali. Il presidente della Commissione elettorale, Jane Ansah, ha invitato tutte le parti a desistere dall'annunciare risultati non ufficiali. “I leader politici non devono oltrepassare l'autorità della Commissione. Il mandato per annunciare i risultati rimane esclusivamente della Commissione”, ha dichiarato. Un totale di 6,8 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i 193 seggi del parlamento e per eleggere il nuovo presidente del Malawi. Il presidente in carica Mutharika, 78 anni, corre per un secondo mandato alla guida del paese. A sfidare il capo dello Stato ci sono in totale sette candidati. (segue) (Res)