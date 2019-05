Malawi: elezioni generali, presidente Mutharika passa in testa con il 40 per cento dei voti (3)

- Il passaggio, a marzo, del ciclone Idai, non ha migliorato la fragile condizione del paese, dove la calamità ha provocato 60 morti e 672 feriti. Nelle analisi dei media locali, il candidato di opposizione Chakwera, sostenuto dall’ex presidente Joyce Banda, sembra avere buone possibilità. Alla guida del Partito del Congresso del Malawi, fondato dall’ex dittatore Hastings Kamuzu Banda (1964-1994), il candidato era arrivato secondo alle presidenziali del 2014 e si mostra fiducioso delle proprie possibilità di vittoria. “Le persone sono pronte al cambiamento. Vinceremo queste elezioni”, ha dichiarato alla vigilia del voto. A sfidare Mutharika non si è presentato invece l'ex presidente del Malawi, Joyce Banda, che nel marzo scorso ha ritirato la sua candidatura per appoggiare Chakwera, esponente del Partito del Congresso del Malawi. Banda, già alla guida del paese dal 2012 al 2014 dopo essere subentrato all’allora capo dello Stato Bingu wa Mutharika, aveva ufficializzato la sua candidatura nell’agosto scorso nonostante un’inchiesta per abuso di ufficio e riciclaggio di denaro che l’aveva coinvolta durante il suo mandato. (segue) (Res)