Messico: produttori siderurgici ringraziano governo per fine dazi Usa su acciaio e alluminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori siderurgici messicani "ringraziano" il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador per l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti sulla rimozione dei dazi all'importazione di prodotti di alluminio e acciaio. Si tratta, recita una nota pubblicata a mezzo stampa dalla Camera nazionale dell'industria dl ferro e dell'acciaio (Canacero), di un"trionfo per la diplomazia messicana che si ripercuoterà su una maggiore industrializzazione del paese". L'accordo rappresenta un "caso di successo, di lavoro in equipe tra i ministeri degli Esteri, dell'Economia e dell'ufficio della presidenza" prosegue la nota rilanciata dal ministro degli Esteri Marcelo Ebrard sul proprio profilo twitter. Secondo la Canacero l'industria siderurgica genera nel paese 672 mila posti di lavoro dirette e indiretti. Il Messico è il quattordicesimo produttore mondiale di acciaio. Il 38 per cento della produzione messicana di proviene dal riciclaggio di rottami e l'intensità delle emissioni di acciaio è circa il 30 per cento inferiore alla media mondiale. (segue) (Mec)