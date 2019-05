Messico: produttori siderurgici ringraziano governo per fine dazi Usa su acciaio e alluminio (2)

- L'annuncio Usa della caduta dei dazi era arrivato a metà mese, al culmine di intense trattative tra i funzionari dei tre paesi nordamericani. "Il governo degli Stati Uniti ha emesso il proclama per togliere i dazi all'alluminio e al'acciaio messicano a partire dal 20 maggio", scriveva la ministro dell'Economia del Messico, Graciela Marquez, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. Al tempo stesso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump segnalava che Messico e Canada avrebbero rimosso le barriere commerciali elevate sui prodotti agroalimentari come ritorsione alla stretta di Washington. I dazi, hanno rivendicato i negoziatori, non sono stati sostituiti da misure "meno pesanti" come era stato ventilato nelle settimane precedenti, ma solo dalla garanzia che negli Usa non dovranno arrivare prodotti metallurgici cinesi tramite i mercati vicini. (segue) (Mec)