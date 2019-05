Messico: produttori siderurgici ringraziano governo per fine dazi Usa su acciaio e alluminio (3)

- Il ministero dell'Economia segnala che l'eliminazione dei dazi è stato possibile "grazie alla postura ferma che ha sempre tenuto" la ministro Graciela Marquez, "nel non accettare soluzione che prevedessero quote" all'importazione: per il Messico, sottolinea la nota, l'unica soluzione "accettabile" era rimuovere i gravami imposti dagli Usa. In questo senso avrebbe premiato la "strategia di rappresaglia" centrata nel mettere dazi "a certi prodotti statunitensi tra cui quelli agroalimentari": chi doveva prendere le decisioni ha fatto le debite pressioni sull'amministrazione Trump perché togliesse i dazi, si legge nella nota nel cui titolo si esprimono "congratulazioni" alla Casa Bianca per la decisione presa. (segue) (Mec)