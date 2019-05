Expo: Sala, aspetto con ansia che questione arrivi a conclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli chiede un commento sul processo Expo nel quale è imputato per falso ideologico e materiale per la vicenda della retrodatazione di due verbali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dei giardini di Piazza della Scala, ha dichiarato: “Non ne parlo, aspetto il 5 di luglio che credo sia la data definitiva ma non commento, lascio ai miei avvocati commentare - ha dichiarato il primo cittadino - Non ho mai commentato sin dal primo momento, me ne deve essere dato atto. Ovviamente è chiaro che aspetto con ansia che la questione arrivi a una conclusione”.(Rem)