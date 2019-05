Russia-Slovenia: Lavrov in visita a Lubiana il 28 e 29 maggio

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si recherà in visita in Slovenia il 28 e 29 maggio per discutere la situazione dell'Europa sudorientale. Lo ha detto oggi la portavoce del ministero, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. "Il 28 e 29 maggio il ministro degli Esteri russo effettuerà una visita di lavoro in Slovenia. Il programma della visita prevede incontri con il presidente e il primo ministro della Repubblica, e colloqui con il ministro degli Esteri", ha affermato Zakharova. Le parti discuteranno "lo stato attuale e le prospettive per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, le possibilità di espandere la cooperazione nelle sfere politiche, commerciali, economiche e umanitarie", ha affermato la portavoce. "Si prevede inoltre uno scambio di opinioni sulla situazione nell'Europa sudorientale e su una serie di altre questioni internazionali", ha concluso Zakharova. (Rum)