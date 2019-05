Libia: forze Gna, battaglia a Tripoli “quasi in parità” grazie a sostegno turco (3)

- L'embargo Onu sulle armi in Libia riguarda le armi "non letali", quindi veicoli e mezzi (senza armi) in teoria non dovrebbero rappresentare una violazione. La procedura, tuttavia, prevede un passaggio al Comitato dell'Onu per le sanzioni. Lo scorso mese di novembre, il Consiglio di sicurezza aveva concesso al Gna di richiedere esenzioni all'embargo Onu sulle armi “letali”, a patto però che siano usate per combattere lo Stato islamico, le formazioni alleate, Al Qaeda, Ansar al Sharia e gli altri gruppi collegati che operano nella nazione nordafricana. (segue) (Lit)