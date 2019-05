Lavoro: Bernini (FI), precari Anpal, ultimo paradosso

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "l'ultimo paradosso del reddito di cittadinanza è che i precari di Anpal servizi, che hanno il compito di formare tremila navigator, rischiano di trovarsi senza uno straccio di lavoro. Eppure la loro professionalità è preziosa proprio per combattere la precarietà e fare politiche attive per il lavoro", continua la parlamentare, "ma al ministro del Lavoro evidentemente interessa molto di più dirottare fondi pubblici in infornate di assunzioni - speriamo non clientelari - sostituendo precari esperti con precari inesperti: un altro capolavoro di Di Maio. Forza Italia", conclude Bernini, "proporrà una soluzione di buonsenso con emendamenti al decreto Crescita per scongiurare questo nuovo scempio". (Com)