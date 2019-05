Città metropolitana Roma: tenta furto a centro commerciale "Tiberinus" a Capena, arrestato 39enne

- I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Monterotondo hanno arrestato un cittadino romeno di 39 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte, i carabinieri, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio svolti nell’area tiberina, hanno sorpreso l’uomo, travisato con passamontagna e con guanti calzati, mentre stava tentando di accedere nel centro commerciale "Tiberinus" dopo aver praticato un foro nella rete metallica perimetrale. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha tentato una disperata fuga in direzione della vicina autostrada tronco Roma Nord dove, verosimilmente, lo stava attendendo un complice, ma è stato bloccato dai militari. Nella disponibilità del ladro è stato trovato un manganello telescopico in acciaio, una torcia e un piede di porco, arnesi che gli sarebbero stati utili per forzare le serrande degli esercizi commerciali presenti nel complesso. Il 39enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli. (Rer)