Cooperazione: Del Re, integrazione africana cruciale per prevenire migrazioni forzate

- Per affrontare le cause delle migrazioni forzate e combattere il traffico degli esseri umani servono misure "veramente risolutive" che possono provenire soltanto da uno sviluppo "autentico, sostenibile e condiviso" e dalla crescente integrazione del continente africano. Lo ha dichiarato la viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, intervenendo oggi alle celebrazioni della Giornata dell'Africa 2019, alla Farnesina. In questo senso, "i corridoi umanitari potrebbero diventare una formula vincente poiché consentono alle persone di arrivare in forma protetta in Europa", tuttavia questo impegno "non può essere isolato ma accompagnato da tutti, ad esempio dal ruolo delle diaspore". Un altro elemento importantissimo, ha proseguito Del Re, "è l'integrazione regionale africana: occorre fare in modo che ci sia un forte senso di unità per il futuro del continente" e, in quest'ottica, la creazione di un'Area di libero scambio africana rappresenta "un segnale molto positivo in questo" che noi possiamo sostenere "favorendo la crescita del commercio interafricano, per far sì che le condizioni di vita dei popoli africani migliorino". (segue) (Mam)