Cooperazione: Del Re, integrazione africana cruciale per prevenire migrazioni forzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti fra l'Italia e i paesi africani devono essere approfonditi "ma l'Italia non si tira indietro e fa la sua parte", ha proseguito la viceministro, facendo riferimento alle sue recenti missioni nel Corno d'Africa e nel Sahel, in cui ha avuto la possibilità di conoscere delle regioni per noi importantissime. "Occorre creare un rapporto di partnership di lungo corso e affidabile", ha detto Del Re, assicurando che l'Italia "non ha agende nascoste" nel continente ma intende "scommettere sul futuro del continente africano" attraverso un approccio "basato non solo sugli scambi culturali ed economici ma anche politici", come testimoniano le numerose visite di alto livello effettuate e al momento in programma. "A breve farò una visita di sistema in Etiopia, poi effettuerò una lunga serie di visite (nei paesi africano) per permettere alle nostre imprese di conoscere i paesi africani e viceversa. Non è facile attrarre le imprese in Africa ma ci proviamo", ha aggiunto la viceministro, ricordando in tal senso il successo della Fiera della cooperazione internazionale (Exco), che si è svolta a Roma la scorsa settimana, e degli eventi Macfrut a Rimini e "Sids and chip" a Milano. Infine, Del Re ha sottolineato l'importanza del ruolo della società civile, testimoniato dalle numerosissime Ong presenti nel continente africano che hanno intessuto rapporti "faccia a faccia" con le realtà locali, e l'enorme interesse ad approfondire il trinomio Italia-Europa-Africa. (Mam)