Roma: nuova delibera M5s per superare impasse su punti verde qualità, ma arriva il "no" degli uffici

- Dopo l'ex commissario Francesco Paolo Tronca anche il M5s prova a dare una svolta alla complessa e annosa vicenda dei punti verde qualità, aree verdi concesse dal comune ai privati per riqualificarle e fare lì attività sportive o commerciali. Questo pomeriggio è iniziato l'esame della delibera a prima firma del consigliere pentastellato, Nello Angelucci, contenente le "Linee di indirizzo finalizzate a una celere risoluzione della vicenda inerente i Punti verde qualità con il minor aggravio possibile per i cittadini e per Roma Capitale". "La delibera Tronca - ha detto Angelucci - ha fatto luce sulla situazione dei Punti verde qualità e ha delineato un percorso da seguire. Noi arriviamo a tre anni da quel provvedimento che conteneva molto di buono, tanto che in questa proposta ne abbiamo ricalcato le orme, ma per la complessità della situazione ora ci si trova in uno stallo che va superato. Bisogna trovare all'interno delle norme un modo per poter andare avanti: il numero di concessionari ancora in essere è piuttosto limitato rispetto al numero originario, ma la situazione è difficoltosa ed è necessario trovare una soluzione per velocizzare questo percorso". (segue) (xcol4)