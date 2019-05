Roma: nuova delibera M5s per superare impasse su punti verde qualità, ma arriva il "no" degli uffici (2)

- La delibera era stata depositata già a febbraio, ma anche oggi gli uffici hanno confermato il loro parere negativo. In particolare il direttore del dipartimento Patrimonio Aldo Barletta ha spiegato: "I beni realizzati che vengono richiesti dai dipartimenti sono già dell'amministrazione e possono essere assegnati anche oggi alle strutture che lo richiedono, ma l'amministrazione con una valutazione urbanistica caso per caso dovrà decidere se intende gestirli direttamente o mediante terzi tramite una gara per una nuova concessione. Per molti beni manca una regolarizzazione urbanistica". Insomma il lavoro degli uffici va avanti ma ogni punto verde qualità ha una storia a sé e dunque potrebbe essere necessaria una delibera per ciascuno. Insoddisfatto il capogruppo capitolino del Pd Giulio Pelonzi che ha garantito: "Il nostro gruppo è disponibile a votare la delibera anche con il parere negativo degli uffici". I concessionari decaduti, ha ricordato Barletta, "per legge non possono più avere alcun tipo di rapporto con l'amministrazione, per questo il dipartimento Patrimonio risponderà inevitabilmente in modo negativo a ogni richiesta di questo tipo: dobbiamo garantire a tutti la parità di trattamento, in passato l'amministrazione ha vietato ai concessionari in difetto con i pagamenti una nuova ridefinizione del Pef con gli istituti bancari perché comprendeva di nuovo la garanzia da parte della stessa amministrazione, e quindi- ha sottolineato il direttore del Patrimonio- ora non possiamo comportarci diversamente. Diverso sarebbe in caso di accordi esterni fatti direttamente con gli istituti bancari". (xcol4)