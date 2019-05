Russia-Vietnam: presidente Consiglio federale Matvijenko incontra premier vietnamita Phuc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, in visita in Russia, ha incontrato oggi a Mosca Valentina Ivanovna Matvijenko, presidente del Consiglio federale, la camera alta del parlamento russo. Il premier vietnamita ha sottolineato la regolarità dei contatti parlamentari tra i due paesi, anche nelle sedi internazionali, al quale ha attribuito un significativo contributo per la crescita della partnership strategics bilaterale. Matvijenko ha assicurato che il Consiglio federale continuerà a collaborare con l’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale del Vietnam, affinché siano attuati gli accordi e i progetti di cooperazione, in particolare l’accordo di libero scambio tra Hanoi e l’Unione economica eurasiatica (Uee). (segue) (Rum)