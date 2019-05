Russia-Vietnam: presidente Consiglio federale Matvijenko incontra premier vietnamita Phuc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Phuc, che si conclude oggi, rientra nel contesto dell’Anno del Vietnam in Russia e dell’Anno della Russia in Vietnam, indetti per il 2019 e il 2020 per festeggiare il 25mo anniversario del trattato di amicizia e il 70mo dell’avvio delle relazioni diplomatiche. La visita è iniziata a San Pietroburgo, dove il leader vietnamita ha incontrato il governatore ad interim della città, Alexander Beglov, col quale ha discusso dell’espansione delle relazioni tra la sua amministrazione e diverse amministrazioni locali del Vietnam e delle iniziative bilaterali che la città russa si prepara a ospitare, come il Forum della gioventù e la Giornata di Ho Chi Minh City. (segue) (Rum)