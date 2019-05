Russia-Vietnam: presidente Consiglio federale Matvijenko incontra premier vietnamita Phuc (3)

- Phuc si è spostato quindi a Mosca dove ha incontrato l’omologo russo, Dmitri Medvedev, che lo ha invitato, per discutere di progetti di investimento congiunti, e il presidente russo, Vladimir Putin. A margine dell’incontro tra i due premier, il direttore generale di Rosatom, Aleksej Likhachev, e il ministro vietnamita per le Scienze e la tecnologia, Chu Ngoc Anh, hanno firmato un memorandum per la costruzione di un nuovo centro per la scienza e le tecnologie nucleari in Vietnam affidato alla società statale russa per l’energia atomica, mentre le autorità della provincia vietnamita di Ninh Thuan hanno siglato un protocollo d’intesa con la compagnia energetica russa Novatek per lo sviluppo di un impianto per la generazione di energia elettrica. (segue) (Rum)