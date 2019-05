Russia-Vietnam: presidente Consiglio federale Matvijenko incontra premier vietnamita Phuc (4)

- I due paesi hanno una partnership strategica dal 2001, elevata a partnership strategica onnicomprensiva nel 2012. Secondo il ministero dell’Industria e del commercio di Hanoi, gli scambi commerciali bilaterali hanno raggiunto l’anno scorso 4,57 miliardi di dollari, con un aumento del 28,6 per cento; le esportazioni russe in Vietnam hanno totalizzato 2,44 miliardi di dollari, con un incremento del 12,8 per cento, mentre le esportazioni vietnamite in Russia sono aumentate del 53,4 per cento, arrivando a 2,1 miliardi di dollari. L’obiettivo comune è dieci miliardi di dollari. La Russia esporta soprattutto in macchinari e attrezzature, prodotti alimentari e materie prime agricole, metalli e prodotti in metallo, materie prime minerali, petrolio e prodotti petroliferi. Il Vietnam esporta prodotti elettronici, indumenti e tessili, calzature, prodotti ittici e caffè. (segue) (Rum)