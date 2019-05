Russia-Vietnam: presidente Consiglio federale Matvijenko incontra premier vietnamita Phuc (5)

- La crescita dell’interscambio è stata favorita dalla firma, nel 2016, dell’Accordo di libero scambio tra il Vietnam e l’Unione economica eurasiatica; il commercio russo-vietnamita costituisce il 90 per cento del commercio complessivo Vietnam-Uee. La Russia è al 24mo posto tra i paesi e territori stranieri che investono in Vietnam, con un totale di 932 milioni di dollari investiti, principalmente nel settore dell’energia (petrolio e gas). Il fiore all’occhiello della cooperazione industriale è Vietsovpetro, una joint venture tra Zarubezhneft e Petrovietnam, che nel 2018 ha prodotto 4,08 milioni di tonnellate di petrolio. Altre joint venture significative sono Rusvietpetro e Gazpromviet. Le compagnie vietnamite hanno investito quasi tre miliardi di dollari in venti progetti in Russia; l’investimento più importante, del valore di 2,7 miliardi di dollari, è quello di Th Group, nel settore lattiero-caseario. (segue) (Rum)