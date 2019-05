Russia-Vietnam: presidente Consiglio federale Matvijenko incontra premier vietnamita Phuc (6)

- Domani il viaggio ufficiale di Phuc proseguirà alla volta della Norvegia (24-26 maggio). Anche questa visita cade in occasione di un anniversario: i 50 anni di rapporti diplomatici. L’ultima volta che un primo ministro vietnamita si è recato nel paese dell’Europa settentrionale risale al 1999. L’obiettivo è individuare modalità più efficaci per lo sviluppo della relazione. Infine, dal 26 al 28 maggio Phuc sarà in Svezia, altro paese scandinavo con cui il Vietnam ha rapporti da mezzo secolo, ma dove un premier vietnamita manca da vent’anni; l’obiettivo è consolidare la cooperazione bilaterale. (Rum)