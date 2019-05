Lavoro: M5s, altro che Armageddon occupazionale, politiche governo vanno in giusta direzione

- I senatori del Movimento cinque stelle della commissione Industria, Commercio e Turismo di palazzo Madama, Gianni Girotto, Gianluca Castaldi, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi, Gianluigi Paragone, Sergio Puglia e Sergio Vaccaro, dichiarano in una nota congiunta che "le politiche del lavoro messe in atto da questo governo a quanto pare vanno nella giusta direzione. L'Armageddon occupazionale che Partito democratico e Forza Italia avevano profetizzato dopo l'approvazione del decreto Dignità non solo non c'è, ma mese dopo mese i numeri ci confermano che un provvedimento che dà più tutele ai lavoratori non scoraggia affatto le assunzioni. Al contrario le fa aumentare", continuano i parlamentari pentastellati, "visto che il saldo tra assunzioni e cessazioni a marzo 2019 dice +324 mila, contro il -57 mila di dodici mesi prima. Tra gennaio e marzo l'Osservatorio sul precariato dell'Inps registra un incremento del 75 per cento dei contratti a tempo determinato stabilizzati, mentre nel saldo sull'anno i posti di lavoro sono aumentati di 351 mila unità. Ora, è chiaro che il cammino è ancora lungo e le misure per incentivare l'occupazione da approvare sono ancora tante, come Luigi Di Maio ha ripetuto a più riprese. Chi però gridava all'apocalisse la scorsa estate", concludono i senatori del M5s, "dovrebbe fare un esercizio di onestà intellettuale, e ammettere che i posti di lavoro non si creano 'sforbiciando' diritti ai lavoratori. I dati ci dicono questo".(Com)