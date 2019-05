Roma: Pelonzi-Tempesta (Pd), Cafarotti e Coia non contano nulla perché ormai nella capitale decide Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo oggi e all'ultimo momento, dopo che la delibera Coia sugli ambulanti stava per essere portata in Assemblea capitolina, l'assessore Cafarotti sotto la minaccia di una occupazione dell'assessorato e della ferma contrarietà espressa dal vice-premier Luigi Di Maio, si è espresso contro l'atto presentato dalla sua maggioranza. Sono due mesi che la delibera di iniziativa consiliare presentata dal consigliere Coia è in discussione nelle commissioni competenti e nei municipi. Durante tutto questo tempo la sindaca Raggi e l'assessore Cafarotti sono rimasti in silenzio senza esprimere alcun giudizio". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Giulia Tempesta. "Dove era l'assessore Cafarotti fino a oggi? E perché si è espresso solo all'ultimo istante sotto la pressione politica del suo leader e della piazza? La città non si amministra sull'onda di iniziative cruente o di decisioni prese dall'alto. L'assessore alle attività produttive, - proseguono - anche in questa occasione, ha dimostrato di non essere all'altezza, costringendo gli ambulanti romani a manifestare il loro dissenso contro un provvedimento iniquo e viziato da illegittimità. Di fatto Cafarotti e Coia non contano nulla, perché a Roma, ormai, decide Di Maio". (Com)