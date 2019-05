Milano: Sala su Palazzo Citterio, chiaro che così non va bene, siamo a disposizione per trovare soluzione

- In seguito alle ultime dichiarazioni del ministro dei Beni e delle Attività culturali, Alberto Bonisoli, sulle ulteriori analisi in corso in merito alla situazione di Palazzo Citterio, futura sede del Brera Modern, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dichiarato: “Sulla questione Brera io non ho detto una parola, rispetto a quella che è la situazione, ma è chiaro che così non va bene, parlando di Palazzo Citterio - ha precisato il primo cittadino a margine dell’inaugurazione dei giardini di Piazza della Scala - Ma è anche chiaro che noi con l’assessore alla cultura Filippo Del Corno siamo i primi a metterci a disposizione per trovare una soluzione. La nostra ricetta - ha concluso - è lavorare insieme”.(Rem)