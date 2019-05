Trasporto aereo: 737 Max, anche Shandong Airlines chiede risarcimento a Boeing

- Shandong Airlines ha chiesto ufficialmente un risarcimento alla Boeing per le perdite economiche dovute alla messa a terra dei suoi aerei 737 Max e al ritardo delle consegne. Lo ha fatto sapere oggi la compagnia aerea che ha sospeso l'operatività di sette velivoli, di cui cinque consegnati lo scorso anno e due nel primo trimestre di quest'anno. La richiesta di Shandong Airlines fa seguito alle tre richieste di risarcimento avanzate da China Eastern Airlines, Air China e China Southern Airlines all'inizio di questa settimana. La Cina è stata la prima a fermare le operazioni commerciali di tutti gli aerei Boeing 737 Max 8 in seguito all'incidente della Ethiopian Airlines del 10 marzo, il secondo dopo lo schianto dello scorso ottobre di un aereo di Indonesia Lion Air. Secondo i dati dell'Amministrazione dell'aviazione civile del paese, i vettori cinesi possiedono 96.737 aerei Max 8. I dati di "Carnoc.com", uno dei più grandi portali web per l'aviazione civile in Cina, hanno mostrato che 96 aerei Boeing 737 Max sono gestiti da compagnie aeree nazionali. Di questi, 24 sono gestiti da China Southern, 15 da Air China, undici da Hainan Airlines e tre da China Eastern. (Cip)