Roma: Fassina(SpR), reinternalizzare lavoratori mense scolastiche per maggiore qualità servizi

- "Anche oggi, lavoratrici e lavoratori delle mense scolastiche di Roma rivendicano a piazza del Campidoglio diritti minimi per loro e qualità decente dei servizi per i bambini e le famiglie. Siamo ancora una volta con loro. Sono circa 3000 persone vittime ancora una volta di appalti al massimo ribasso che acuiscono lo sfruttamento del lavoro e degradano gli alimenti serviti negli asili nido, nella scuola d'infanzia e primaria". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU. "La sindaca e gli assessori competenti - aggiunge - devono farsi carico di garantire la piena attuazione della clausola sociale sia per la continuità occupazionale che per l'inquadramento contrattuale. Presenteremo a tal fine un'interrogazione urgente. Ma oltre al problema dell'ennesimo cambio appalto, va affrontato il nodo strutturale: i servizi fondamentali di responsabilità del comune di Roma devono essere rei-internalizzati. L'esternalizzazione è stato un drammatico errore che non ha determinato risparmi per le casse pubbliche, ma ha impoverito la qualità dei servizi e le condizioni del lavoro". (Com)