Burkina Faso: ministro Coesione sociale, ruolo delle donne fondamentale per promuovere pace e sviluppo

- Il ruolo delle donne in Burkina Faso e il loro coinvolgimento è necessario per promuovere la pace, la coesione sociale e lo sviluppo. Lo ha dichiarato la ministro delegata della Decentralizzazione e della coesione sociale del Burkina Faso, Madiara Sagnon nèe Tou, intervenendo oggi alle celebrazioni della Giornata dell'Africa 2019, alla Farnesina. "L'esacerbazione delle crisi sociali di ogni genere mina la coesione sociale e lo sviluppo in Burkina Faso, dove dal 2016 si verificano attacchi terroristici ricorrenti, che si sono aggiunti ad attacchi comunitari e inter-etnici e altri conflitti legati al possesso delle terre, e le donne e i bambini sono le principali vittime". Per questo "è necessario coinvolgere le donne nella promozione della pace e della coesione sociale", ha detto il ministro, che ha denunciato la "scarsa rappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali" nel suo paese, ricordando che "i tassi sono molto lontani dalla quota del 30 per cento prevista da una legge sull'uguaglianza di genere promulgata dal parlamento di Ouagadougou. "Serve un rafforzamento delle capacità e della consapevolezza delle donne nelle tematiche legate alla leadership, all'educazione e alla pace", attraverso la creazione di campagne di sensibilizzazione per gli opinion leader e le istituzioni e la promozione dell'empowerment delle donne. (Mam)