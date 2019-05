Albania: polemiche tra presidente Meta e delegazione Ue su riforma giudiziaria (4)

- Alle dichiarazioni della delegazione Ue e del premier Rama ha replicato poi Tedi Blushi, il portavoce di Meta, riconfermando la posizione del presidente della Repubblica. "Il capo dello Stato non impedisce a nessuno di cantare vittoria, sia in coro che singolarmente", aggiungendo che Meta "non solo ha fatto tutti i possibili sforzi, in modo trasparente e sistematico, documentato ed informalmente, ma proseguirà i propri sforzi per il rispetto della costituzione nell'attuazione della riforma giudiziaria, per evitare i ritardi, il collasso, l'attuazione unilaterale e il controllo del sistema. Il presidente, nel rispetto anche dei cittadini – sottolinea la reazione del portavoce – non si stancherà, anche in futuro, di lavorare in questo spirito". (Alt)