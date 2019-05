Cinema: Bellocchio, ne "Il traditore" Buscetta è finalmente protagonista di una storia

- Tommaso Buscetta è "il vero, primo grande pentito di mafia, ma la cosa importante è che finalmente è protagonista di una storia": così, al Tg1, Marco Bellocchio, regista di "Il traditore", con Pierfrancesco Favino, unica pellicola italiana in concorso all'edizione 2019 del Festival di Cannes, in uscita oggi nelle nostre sale. "Questo è un film che potrebbe corrispondere ad un libro di storia", ha aggiunto il cineasta, "ed in questo senso, se i giovani che ovviamente in quegli anni non erano neppure nati si interessano a questa storia, è già un grande risultato". (Rin)