Municipio Roma II: Politi-Scicchitano-Bertucci (Lega), grande vittoria in favore asili nido convenzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grande vittoria della Lega nel secondo Municipio in favore degli asili nido convenzionati. E’ stata approvata una mozione a prima firma Scicchitano (Lega) e firmata anche da consiglieri di maggioranza che denuncia il calo del livello di servizio fornito e la perdita di fondi causata dalla sconsiderata politica della Giunta Raggi". Così in una nota congiunta Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, Giuseppe Scicchitano e Sandra Alessia Bertucci consiglieri Lega nel Municipio Roma II. "I ritardi nei pagamenti delle fatture agli asili nido convenzionati - proseguono - sono solo il culmine di un attacco a queste strutture che sta portando a decine di perdite di posti di lavoro, con le relative difficoltà che centinaia di famiglie si trovano a sostenere a fronte della scarsa disponibilità di posti offerta dai nidi comunali. Il Municipio per tutelare le strutture convenzionate, chiede agli organi preposti di intervenire a favore del decentramento amministrativo, prevedendo una gestione esclusivamente Municipale degli asili, dalla verifica degli iscritti al pagamento delle quote spettanti. Ci muoviamo affinché la realtà dei nidi in convenzione possa essere messa in grado di lavorare in sinergia con le strutture comunali per destinare alla cittadinanza un servizio di qualità e un’offerta formativa molteplice”. (Com)