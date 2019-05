Lavoro: De Micheli (Pd), +78 per cento drammatico, dal 26 avviso di sfratto a Salvini e Di Maio

- La deputata e vicesegretario del Partito democratico, Paola De Micheli, evidenzia in una nota: "D fronte ai dati drammatici sullo stato di salute dell’impresa italiana il gatto e la volpe, Salvini e Di Maio, non hanno di meglio da fare che sollevare un’inesistente caso sull’abuso d’ufficio ad uso e consumo del loro giochino della propaganda. Vergognosi. Nessuno ci crede più: stanno massacrando il sistema paese, del resto l’aumento del 78 per cento di cassa integrazione straordinaria lo spiega chiaramente, e stanno pregiudicando il futuro di milioni di italiani che, se dovesse continuare questo approccio irresponsabile ai conti del paese, rischieranno anche con i propri risparmi. Il 26 maggio è decisivo ogni voto contro Di Maio e Salvini per mandare un avviso di sfratto al governo Lega-M5s prima che sia tardi, troppo tardi", conclude. (Com)