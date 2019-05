Roma: Bordoni (FI), oggi in piazza con ambulanti, amministrazione danneggia categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi gli ambulanti romani sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso in quanto duramente colpiti dall'amministrazione comunale che con i suoi provvedimenti vuole penalizzare gli operatori sulle aree pubbliche. In pratica si vuole adottare una delibera che vede trasformare i rotativi in posti fissi. Oggi ero tra loro e a loro va la mia più viva solidarietà perché attraverso l'adozione di certi assurdi provvedimenti si sta cercando di danneggiare una categoria già in sofferenza per la crisi e di mandare in rovina oltre 1.500 famiglie". Così in una nota Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea capitolina. (Com)